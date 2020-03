TAIMETARK ⟩ Looduse kingitus, mis tõrjub katku ja viiruseid

Botaanikud teavad, et lavendlil on palju liike, looduses leidub neid umbes 39. Laialdaselt kasutatavate liikide nimetused on inglise, prantsuse ja hispaania lavendel. Inglise lavendliks kutsutakse tavaliselt tähklavendlit (L. angustifolia), prantsuse lavendlit seostatakse liikidega L. Stoechas või L. Dentata ning hispaania lavendlit liikidega L. stoechas, L. Lanata, L. Dentata või L. Spica.

Arvatakse, et inglise k sõna lavender tuleb vanaprantsuse sõnast lavandre, mis olla tuletatud ladina k sõnast lavare, mis tähendab pesema, vene k lavanda tähendab sama, inglise k laundry tähendab pesu. Arvatakse, et just vanad roomlased andsid lavendlile nime, tänu oma külluslikele kümblusrituaalidele.

Lavendel on põõsataoline ürt, millel on lühikesed korrapäratud varred, kitsad sirged lehed ja varte tipus tillukesed lillad õied. Olenevalt liigist võib õite värvus varieeruda valgest siniseni. Kogu taim lõhnab joovastavalt. Lavendlit kasvatatakse Vahemeremaades, Prantsusmaal, kus eriti kuulus lavendlipiirkond on Provance, Inglismaal, Venemaal, Aafrikas. Ameerikasse tõid ta palverändurid Euroopast. Leviala võib ulatuda kuni Indiani, Edela-Aasiast kuni Kagu-Aasiani. Armastab päikest ja soojust, pigem eelistab kivisemat ja kuivemat, mitte liiga viljakat kasvupinnast.

Eestis kasvatatakse peamiselt kahte liiki: tähklavendlit (Lavandula angustifolia) ja laialehist lavendlit (Lavandula latifolia). Lavendel on iga aedniku ja aia uhkus, lisaks meeltele pakutavale ilule on tal ka putukaid ja kahjureid tõrjuv toime. Meil kasvatatavad liigid on üsnagi külmakindlad, kuigi peab siiski natuke hoolt kandma ja katma.

Lavendel taimemaagias

Lavendlit on alati seostatud armastusega. Tutanhamoni hauakambrist leiti lõhnava lavendli jälgi ning väidetavalt kasutas Cleopatra lavendlit Julius Caesari võrgutamiseks.

Veel mitte väga ammuses ajaloos kandsid õukonnadaamid kleidivoltide vahel lõhnavaid lavendlikotikesi, et kehalõhnu varjata ja kosilasi ligi meelitada.

Lisaks voodipesu ja rõivaste lõhnastamisele riputati lavendlikimpe uste kohale, et kaitsta maja kurjade vaimude eest. Tõepoolest on lavendlil tugevalt antimikroobne toime, aga usuti ja usutakse, et tal on võime peletada igasugust kurja.

Tõrjub katku ja viiruseid

Väidetavalt lõhnastasid 16. sajandi kindatootjad oma toodangut lavendliõliga, et kaitsta kandjat koolerapisikute eest. Keskajal ei haigestunud katku hauarüüstajad, kes piserdasid end kokku lavendliga ega ka haigeid ravivad arstid, kes kandsid lavendliga immutatud maske. Veel 19. sajandil müüsid mustlasrändurid Londoni tänavatel õnnetoovaid lavendlikimbukesi, osteti neid kaitseks varaste eest.

Hispaanias ja Portugalis laotati lavendlit kirikupõrandale või visati lõkkesse, et kurje vaime peletada, ka viiruste tõrjumiseks. Toscanas oli traditsiooniline viis kurja silma vastu võitlemiseks särgile õmmeldud lavendlioksake. Inglise kuningannal Elizabeth I-l oli iga päev vaasis värske lavendel, ta ravis lavendliga peavalu.

Kasutamine rahvaravis