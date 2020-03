Loore Linnu elu mängureeglid. Hingest rahul

Tõsi mis tõsi, vaielda pole siin midagi. Aga ometi, aga siiski, on veel vaatenurki, mis olukorda küll ei muuda, aga muudab ehk siiski midagi. Igaüks saab kohendada oma sisemist perspektiivi. Igaühele oma, võiks öelda, igaüks ei taha ega peagi. Kuid kui leidub neid, ükskõik kui vähe või palju, kes tahavad lõpuni lugeda, olen oma ülesande täitnud.

Ma mõtlen, et kriisid on möödapääsmatud, nii ühiskonnas kui igaühe enda elus, kriisideta poleks arengut. Kahtlemata on elusid, mis kulgevad rahulikus tempos hällist hauani, on selliseid õnnelikke saatusi. Nende üle võib vaid rõõmu tunda. Kuid kui inimeste elusid vaadata ja jälgida, siis enamasti ikkagi on kriisid ka. On sündimise kriise, on abielukriisid, on keskeakriis, haigusest paranemise kriis või siis isikliku elu nii põhjalik kriis, kui ei saagi rahulainele tagasi ja kisubki kiiva see eluke. Kriis saadab inimest, kes on elus, kes elab selles maises eksistentsis.

Tõenäoliselt ei ole kriisi paradiisis, aga seda me ei tea. Kõik, mis jääb väljapoole nähtavat maailma, mis on tunnetatav ja tajutav, sellest arusaamine või mittearusaamine jääb igaühe enda valikuks, kas uskuda, mida uskuda, mida tõena võtta, mida mitte. Aga hea on siiski teada, et on võimalus uskuda, et midagi on veel. Siit tuleb minu arusaam, et igaühe enda valikuks ja otsustuseks jääb ka see, KUIDAS näha ja vastu võtta, kuidas suhtuda endasse siin ja täna, kuidas tekitada rahu endas, kui valitseb üleüldine kriis.

Ainus, mis teha saab

Sest ainus, mis praegu tegelikult teha saab, on keskenduda ja vaadata iseendasse. Ma kardan, et väga palju neid ei olegi, kes saavad endale praegu seda keskendumise luksust lubada. Kui vaid mõelda meditsiinitöötajatele, kes sõna otseses mõttes kriisikolletes töötavad, teenindajatele, kes on sunnitud kokku puutuma väga paljude inimestega, sotsiaaltöötajatele, kes on oma elu pühendanud teiste aitamisele, hooldajatele, lasteaednikele, õpetajatele, kelle koormused on väga suured. Nemad tõenäoliselt ei leia võimalust muuks kui tööks, neid me täname südamest iga päev, vähemalt loodan, et on meeles tänada, kasvõi mõttes, et tänutunne ei ole midagi haruldast. Täname neid, kes meie heaks tegutsevad, ja seda tehes vaatavadki iseendasse iga jumala päev, kuigi nad sellest ei räägi, nad tegutsevad, see on nende valik.

Kuid paljud meie hulgast, kelle elu on sunnitud pausil, kui peatunud on võimalus igapäevast leiba teenida, rääkimata teiste teenimisest, kui on tabanud šokk maailmas toimuvast, kui tuleb istuda kodus, mis on harjumatu ja võõras, kui ei ole kohustust midagi teha – mõeldes neile kirjutan praegu.

Alustada päeva, mis pole nagu ikka. Mida teha, kuhugi minna pole.