Kas seksimine on koroonapuhangu ajal mõistlik?

Koroonaviirus levib peamiselt inimkontakti teel, eriti kui inimesed seisavad üksteisele lähemal kui kaks meetrit, seega on kopulatsiooniküsimus tõesti asjakohane, eriti kui võtta arvesse fakti, et haigust võivad levitada ka inimesed, kel sümptomeid veel esinenud pole. Portaal Elite Daily konsulteeris kahe teadlase, mikrobioloogia- ning immunoloogiaprofessori dr. Vincent R. Racaniello ning kirurg dr. Darshan Shah'ga, et küsida neilt nõu meid kõiki puudutava probleemi osas.

«Suudlemine on kindlasti üks tegevusi, mille osas tuleb väga ettevaatlik olla,» ütleb dr. Shah. Isegi kui suudlemist ei toimu, siis on ikkagi võimalik, et hingamisteedest väljuvad piisad ühelt inimeselt teisele lähedalasuvale levivad. «Kõiksugused piisad, olgu need siis pärit hingeõhust või süljest, võivad viirust levitada.» Sest muidugi, kui sul juba on kellegagi romantiline kontakt, siis on üsnagi tõenäoline, et selline piisklevik toimub.

Õnneks ei tähenda see siiski seda, et peaksid kindlasti kõiksugused musitamismõtted maha matma. Dr. Racaniello lohutab, et ohutu on suudelda inimest, kellel sümptomeid pole. Seda muidugi vaid juhul, kui inimene pole hiljuti reisinud riskipiirkondadesse ega sattunud kontakti kinnitatud nakatunuga. Dr. Shah toob aga välja ka seda, et esimese viie kuni kümne päeva jooksul peale nakatumist sümptomeid ei esine ning mõned inimesed on täiesti asümptomaatilised. Seega on hea mõte enne füüsilise läheduse jagamist partneriga rääkida.

Meil kõigil lasub vastutus infektsiooni levikut potentsiaalsetele partneritele takistada, seega kui oled käinud reisil, sattunud kontakti kinnitatud nakatunuga või on sul haigusele iseloomulikke sümptomeid, siis ole tark ning ära algata mingisuguseid füüsilisi või seksuaalseid kontakte teiste inimestega.

Kui ei sina ega su kaaslane pole potentsiaalsetes ohuolukordades olnud, siis on tõenäoliselt okei nii füüsilisse kui ka seksuaalsesse kontakti astuda. Ent kui peaks hiljem tekkima kahtlus või selguma, et sina või partner olete enne vahekorda nakatunud või kahtlustate seda, siis on ikkagi mõistlik ennast kaheks nädalaks võimalusel teistest inimestest isoleerida. See tähendab neljateist järjestikust päeva kodus olemist, sest kui peaksid näiteks kümnendal päeval minema kontserdile, siis pead karantiiniga uuesti nullist alustama, rõhutab dr. Shah.