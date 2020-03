KÕRGEM MATEMAATIKA ⟩ Puust ja punaseks: kui palju vetsupaberit tegelikult karantiini üleelamiseks tarvis on

Vice sukeldus teemasse sügavuti ning tõi alustuseks välja, et kuigi kolmekihiline tualettpaber on tõesti kõige mõnusam, tasub arvestada, et kolmekihilise paberi rullis on vähem lehti. Seega tasub pigem eelistada kahekihilist vetsupaberit, rullis on sel juhul 500 lehte. Selveri e-poe andmetel maksab näiteks Serla kahekihiline kaheksat rulli sisaldav pakk 1,99 eurot. Niisiis oled sa vähem kui kahe euro eest toonud koju 4000 vetsupaberilehekest.

Muidugi on väga individuaalne, kui tihti inimene tualetis käib, kuid ajakirja Scandinavian Journal of Gastroenterology andmetel on kuldne kesktee päevas kolme korra ja nädalas kolme korra vahel. Arvutuskäigu lihtsustamiseks võtame selle kahe äärmuse (21 korda nädalas ja kolm korda nädalas) keskmise – 12, see teeb päevas 1,714 istet. Naised muidugi kasutavad tualettpaberit tualetis käies iga kord, ka pissides. Health.com-i andmetel on normaalne päevas urineerida 4-10 korda päevas, arvutamise jaoks võtame siitki keskmise – 7.

Selle matemaatika põhjal kasutavad mehed tualettpaberit nädalas 14 korda (igaks juhuks lisatud üks lisakord), naised 62 korda (üks lisakord päevade tarbeks). Juba on selge, et naistel kulub tualettpaberit märkimisväärselt rohkem.

Massachussettsi tehnoloogiainstituut (MIT) on mingil põhjusel tualettpaberi kasutamist väga põhjalikult uurinud ning jõudnud järeldusele, et keskmiselt kasutab üks inimene vetsuskäigu kohta keskmiselt 8,6 lehte paberit. Nii näeme, et mehed kasutavad 17,2 lehte päevas ja 120,4 lehte nädalas, naised aga 76,2 lehte päevas ja 533,2 lehte nädalas.