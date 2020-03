7 nõuannet, kuidas kaugtööd tehes oma tervist hoida

Õnneks nutikad seadmed ja interneti kättesaadavus lasevad meil kodus töötada, kuid alati ei ole tagatud töö- või õppimiskoha ergonoomilisus. See tähendab seda, et ei pöörata tähelepanu kehaasenditele, kuidas istud või oled. See võib kaasa tuua terviseprobleeme, näiteks alaseljavalu.

Väljaspool kontorit töötades on samuti oluline teadvustada millises kehaasendis sa tööd teed. Sülearvutiga diivanil istudes või köögilaua taga pikalt videokõnet pidades võid kiirelt tabada end olukorrast, kus kael hakkab kangeks jääma. Seetõttu on tähtis mõelda ergonoomiliselt ja jälgida ergonoomi soovitusi. Seda olulisem on see laste puhul, kes tihti armastavad arvutis järge mööda tunde veeta. Pikaajaliselt kehale ebamugavates asendites viibimine põhjustab stressi ja vereringe aeglustub. See toob kaasa valud ja süveneb ülekoormushaigus. Kujunda kodus endale mõnus töönurgake, hea kui eraldi reguleeritava laua ja tooliga. Samuti kohanda õppimiskoht lapsele.

Ergonoomi nõuanded ja nipid, kuidas olla kodukontoris ergonoomiline ja tervislik

Sülearvuti kasutamisel eraldi hiir, klaviatuur ja alus

FOTO: Triinu Sirge

Sülearvuti kasutamisel on probleemiks liiga madalal asuv ekraan, mis sunnib pead ja kaela kallutama alla, põhjustades vaevusi kaelas, õlgades ja seljas. Valude vältimiseks võta kasutusele sülearvuti alus, mis tõstab ekraani silmade kõrgusele. Kui on vaja palju lugeda, saab parema kehaasendi, kui asetad sülearvuti alla läpakakoti või miskit muud käepärast. Sülearvuti puutepaneeli pikaajaline kasutamine põhjustab randmevaevusi, seega tasub kasutada eraldiseisvat ergonoomilist hiirt, mis toetab korralikult rannet ja sõrmi. Vajalik on ka eraldi klaviatuur, kui kasutate sülearvuti alust või panete läpaka millegi kõrgema peale.

Õige ja ergonoomiline kehaasend vabastab lihaspingetest

Kui tööd on vaja teha istudes, peab kael olema vertikaalselt püsti, mitte kallutatud ettepoole või alla. Püüa ekraan sättida silmade kõrgusele. Õlad peavad olema vabas asendis, käed keha lähedal ja selg hästi toetatud. Kui puudub hea tool, säti ise selja nimmeosa juurde padi, pleed või spetsiaalne nimmetugi. Ranne peab olema neutraalses asendis ja toetatud, mitte kallutatud üles ega alla. Jalad peaksid toetuma vastu maad.

Väga oluline on valgustus

Ükskõik kas loed läpaka ekraanilt uudiseid või kirjutad paberile märkmeid, on tähis ruumi valgustus. Tuba peab olema ühtlaselt valgustatud, see tagab silmade heaolu. Oluline, et laud või töötasapind oleks piisavalt hästi valgustatud. Mõistlik on kasutada ergonoomilist laualampi, millel saab valgusvärve muuta vastavalt ajale – hommikul sinisem valgus, lõuna ajal neutraalne ja õhtul mõnus kollakas päikeseloojangu valgus.

FOTO: Triinu Sirge

Meie keha vajab liikumist

Pikka aega ühes asendis töötamine, isegi siis kui sul on hea kehaasend, on halvem kui lihtsalt ebaergonoomiline tööasend. Pea piisavalt puhkepause. Iga 30 tööminuti järel puhka 5 minutit, kõnni ning ära unusta harjutusi. Tehke harjutusi koos laste ja kogu perega!

Planeeri enda tegevused