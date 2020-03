Kris Jenneri nõuanded vihaste kommentaaridega toime tulekuks

Jenner andis 12. märtsil intervjuu InCharge With DVF'ile ning seal tuli muuhulgas juttu sellest, kui palju internet sellest ajast saadik muutunud on kui tema pere elust rääkiv tõsielusari, «Keeping up with the Kardashians», (Kanal 11-s jooksis sari nimega «Kardashianid») esimest korda teleekraanidele tuli. «Ma usun, et praegu in teistsugune generatsioon ning aeg, mil elame: terve maailm on nüüd sotsiaalmeedias,» ütles Jenner, nentides, et kuigi sotsiaalmeedia toob kaasa suuremad vaatajanumbrid, tähendab see ka palju rohkem negatiivset vastukaja tema pere tegemistele. «Inimesed peaksid lihtsalt õppima elama nii ausalt kui võimalik, ent samal ajal hoidma oma silmad eesootaval teekonnal,» ütleb matriarh.