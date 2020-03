Nõuanded, kuidas karantiini ajal kodukontoris töötades senist töörutiini säilitada

Hoia enda unerežiim stabiilsena

Hea uni on eduka töötamise juures üheks võtmesõnaks. Soovitavalt ära unusta seda ka kodukontoris töötamise korral. Kui uinud ja ärkad iga päev samadel kellaaegadel, tunned end terve päeva oluliselt paremini, kui ebastabiilse unerežiimi puhul.

Riietu mugavalt

Kuigi valmistud töötamiseks, siis on väga oluline see, et tunneksid end koju jäädes sama mugavalt kui tööl käies. Seega tee end korda ja sinu päev on juba paremaks muutunud!

Pane endale lõunasöögi söömise meeldetuletus

Kodus töötamisel on suur oht, et töösse süvenedes unustad lõunat süüa. Lõunasöök on väga oluline keha energia stabiilsuse säilitamiseks. Seega jaota oma tööpäev nii, et jõuaksid rahulikult lõunastada. Samuti ära unusta väikeseid pause, mil end vahelduseks ringutada saaksid.

Tekita endale mugav töönurk

Soovitavalt vii oma töönurk võimalusel magamistoast välja. Magamistoas võib olla küll mugav töö tegemise ajal pikutada, aga töönurga mõnda teise tuppa kolimine tagab tõenäolisemalt selle, et saad peale tööpäeva lõppu oma mõtted kiiremini tööst eemale viia. Magamistuba on saanud oma nime siiski põhjusega.

Vali välja mõnusat meeleolu tekitav ning töötamist soodustav muusika

See soovitus on mõeldud siiski eelkõige neile, kes on harjunud töötamise ajal muusikat kuulama. Vaikuse armastajatele võib taustamuusika tunduda pigem segava mürana, mis häirib keskendumist ning ei soodusta töötamist.

Pane paika päevaplaan

Selleks, et töö paremini sujuks, siis soovitavalt pane endale hommikul kirja kõik võimalikud kohustused. Kui neist mõni tehtud saab, saad selle oma nimekirjast maha tõmmata. See annab sulle parema ülevaate oma kohustustest ning aitab sul paremini oma aega planeerida

Tööpäeva lõppedes lülita end tööst välja