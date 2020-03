Iga tähemärgi esindajal on omad erilised veidrused ning iseloomujooned, mis just nendest ligitõmbavad ning armsad kaaslased teevad. Ent pole head ilma halvata. Kui oled vastuseise vältiv, siis pane tähele: just nende nelja sodiaagimärgi esindajatega on suhtese olles ülimalt raske vaielda.