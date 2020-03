Ei takista vallid, ei takista kraav, kui kokku tahab saada… Annaliis ja 10 000 sammu. Või ikka takistavad? Teie ees on päeviku vormis ülevaade minu seitse päeva kestnud eksperimendist, mille käigus üritasin kõndida iga päev vähemalt 10 000 sammu. Kas mul õnnestus see või kukkusin haledalt läbi?

Tellijale