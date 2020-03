3 võimalust, kuidas riknenud ananassi ära tunda

Nagu maasikate puhul, on ka ananassi riknemist võimalik tuvastada lehtede järgi. Värske ananassi lehed on rohelised ning veidi jäigad. Ananassi värskuses võib kahtlema hakata siis kui lehed on muutnud pruunikaks või kollaseks. See peegeldab suurel määral ka ananassi vilja küpsust. Kui visuaalsel vaatlusel jääd vilja kõlblikuses kahtlema, siis soovitavalt vali pigem värskema välimusega vili või kodus olles lõika kontrollimiseks vili pooleks.

A post shared by Pace Farming (@pace.farming) on Sep 22, 2019 at 10:51pm PDT

Visuaalsel vaatlemisel jääb silma, et ananass on moodustatud silma meenutavatest viljaosadest. Värske ananassi puhul on need üpriski ühesuguste suurustega. Mida küpsemaks saab ananass, seda suuemaks «silmad» lähevad. Seega, kui näed, et ananass sarnaneb alloleval pildil oleva ananassiga, siis suure tõenäosusega on see juba riknenud.