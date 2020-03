8 väga olulist asja, mida 40+ naised tahavad sulle öelda

Siin on kaheksa asja, mida 40ndates naised tahaksid 20ndates naistele öelda.

1. Armasta ja aktsepteeri end iga päev. Kui sa tahad kedagi tundma õppida, siis tasub nende poole pöörduda armastuse ja respektiga. Sama kehtib sinu enda kohta – kui sa tahad, et sa elaksid elu maksimaalsel võimalikul viisil, aktsepteeri end täpselt nii, nagu sa oled. Sa oled tugev, iseseisev ja kompetentne.

2. Ära unusta toita oma hinge. Leia midagi, mis toidab su hinge, ja poputa end. Kui sa avastad, millesse sa suhtud kirglikult, arened ja kasvad sa viisidel, mida ta ettegi ei suuda kujutada. Kui sa ei tea veel, mis on su kirg, siis ära karda katsetada ja põruda. Igal juhul tasub uusi asju proovida, kui et niisama kodus passida.

3. Lõpeta võrdlemine. Jah, me kõik võrdleme end teistega, aga see ei tähenda, et see oleks kasulik tegevus. Massimeedia ja moetööstus ei aita muidugi kaasa võrdlustest loobumisele, aga püüa kiusatusele vastu panna, sest tegemist on illusiooniga. Me oleme inimesed oma «vigadega». Kui sa keskendud liialt enda omadele, ei saagi sa teiste omasid näha.

4. Unusta ootused. Ootused annavad su hirmudele jõu ning piiravad tulevikuvõimalusi, kirjutab Higher Perspective. Me ei näe tulevikku ette, kõige õnnelikum saab olla vaid hetkes elades. Küll ka tulevik kätte jõuab ning siis saad sa sellega tegeleda.

5. Tööta, et elada, ära ela, et töötada. Raha on vaid vahend ning ära unusta, et enamikku materiaalseid asju, mida sa omad, sa tegelikult ei vaja. Sa oled kõige eest, mida sa omad, maksnud oma ajaga, mida ei saa kunagi asendada. Mõtle sellele.

6. Säästa raha. Mõnikord on kõik väga hästi, kuni enam pole. Me kipume unustama, kui kergelt asjad halvemuse poole pöörduvad. Sina või su lähedane jääb haigeks, juhtub mõni õnnetus, keegi kaotab töö – kui sul on väike varu, võib see olla elupäästja.

7. Tervita muutusi. Kui sa lõpetad muutuste vastu võitlemise, on mitu korda lihtsam sisse hingata ning energiaraiskamine lõpetada. Kõik asjad muutuvad ükskord, see on paratamatu.