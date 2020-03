10 valearvamust, mis meestel masturbeerivate naiste kohta on

1. Me topime oma vagiinadesse ükskõikmida. Üks kutt haaras kunagi mu raamaturiiulilt Eiffeli torni kuju ning küsis, kas olen selle kunagi enda sisse torganud? «Kas sa teed nalja?!» küsisin vastu. «Noh, kui mina oleksin naine, siis ma küll torkaks kogu aeg oma vagiinasse asju.» Seepeale tõstis mu sees pead ääretu puhtusefriik ning kõik, millele suutsin mõelda, oli see, kui kohutava tupeseene ma sellest tegevsest saaksin. Kui mu vagiinasse üldse midagi läheb, olgu see sõrm, vibraator või peenis, siis kannan ma kindlasti hoolt, et see puhas oleks.

2. Me ei tee seda iga kord alasti või seksikas pesus. Jah, ma tean, et meestele meeldib see, milline ma ilma riieteta välja näen, kuid see ei tähenda, et see ka mind ennast erutaks. Mulle meeldib mu keha, ent ma ei võta riidest lahti ega kanna ilusat pesu, kui ma ennast rahuldan, vähemalt mitte siis, kui ma üksi olen. Enamasti olen ma pidžaamas, sest tegelen endaga näiteks enne magamaminekut, et see aitaks mul uinuda, või peale ärkamist, et oma tagumik maast lahti saada. Seega olen enamasti kas liiga väsinud või laisk, et riided seljast võtta.

3. Me tuleme vaid peenise nägemisest. Jah, peenised on head suhu võtmiseks, seksi jaoks ning niisama mängimiseks, ent kui ma masturbeerin, siis ma peeniseid ei vaata. Enamasti ma mõtlen inimesele, kes on peenise külge kinnitatud või aktile, mis tavaliselt peenisega ette võetakse. Aga lihtsalt mõne riista vaatamine ei ole minu jaoks seksikas. Masturbatsioon algab minu jaoks erootilis mõtte, mitte fantoompeenisega.

4. Me masturbeerime koos oma sõbrannadega. Ainuüksi see mõte on täiesti ajuvaba. Miks ma peaksin kiimasena oma sõbrannad külla kutsuma, et nendega üksteist näppida? EI! See ei juhtuks isegi siis, kui oleksin lesbi. Masturbeerimine on privaatne tegevus, välja arvatud siis, kui ma teen seda voodikaaslase ees omast lõbust.

5. Me näpime masturbeerimise ajal oma tisse. Ehk on olemas naisi, kes hellitavad masturbeerimise ajal oma rindu. Ent mina pole seda kunagi teinud. Enamasti keskendun lihtsalt sellele, et töö tehtud saaks. Omaenda tisside näppimine ei eruta mind grammivõrdki.

6. Meil on vaja masturbeerida igapäevaselt. Naiste libiido on väga varieeruv, olenevalt naisest endast või tema eluperioodist. Minu elus on olnud perioode, kus ma masturbeerin iga päev või isegi mitu korda päevas. Kuid oma olen läbinud ka aegu, mil pole enesega nädalaid tegelenud. Mu vajadus ennast rahuldada on enamasti seotud mu mentaalse staadiumi või hormoonidega. Näiteks olen ma üldiselt kiimasem, kui ovuleerin või mul on päevad ning libiido langeb märgatavalt, kui mu elus on parajasti stressirohke periood.

7. Me masturbeerime piltide/porno peale kuumadest meestest või naistest. Ma tean küll mõnda naist, kes vaatavad enesega mängimise ajal pornot, ent mitte mina. Minu jaoks on kõik vaid mu peas ning ma saan inspiratsiooni oma minevikust või fantaasiatest. Jah, ma küll vaatan pornot, ent enamasti mitte masturbeerides. Porno kütab mu üles ning peale seda tegelen ma endaga, mõeldes hoopis millelegi muule kui nähtule.

8. Meile meeldib ennast masturbeerimise ajal peeglist vaadata või seista seda tehes akna ees. Üks tüüp küsis mult kunagi, kas ma olen oma elutoa akna ees masturbeerinud. Ma leidsin, et see on kõige meelelahutuslikum küsimus üldse. Ma saan eru, et tegelikult ta lihtsalt soovib, et kõnniks kunagi mõnest aknast mööda ning avastaks sisse vaadates masturbeeriva naise. Aga ei. Mitte kunagi. Enese vaatamine või see, et mõni suvaline inimene tänavalt seda teeb, ei ole minu jaoks erutav. Üldse mitte.

9. Me topime oma sõrmi enese sisse. Mõned naised muidugi teevad seda, kuid mõned kasutavad selle asemel hoopis vibraatoreid või teisi sekslelusid. Mõned naised hõõruvad vaid oma kliitorit, ega sisesta endasse üldse mitte midagi. Minu jaoks oleneb see tujust ning energiatasemest. Mu küüned on enamasti liiga teravad, et oma sõrmedega allpool midagi ohutult korda saata, sest ma ei taha oma häbememokki augustada. Ei, aitäh.