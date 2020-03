Kuidas saavad vanemad oma last kaugõppe ajal toetada?

Innove Rajaleidja Pärnu-, Viljandi- ja Raplamaa piirkonna juht Lea Mardik annab vanematele nõu, kuidas oma last kaugõppe ajal toetada.

Kaugõpe erineb kooliti ja klassiti

Koolid ja õpetajad otsustavad ise, kuidas nad soovivad kaugõpet korraldada. Et saada teada, milline hakkab olema kaugõppe korraldus just sinu lapse koolis ja klassis, tuleb lähipäevadel hoolsalt jälgida Studiumis või eKoolis, kooli kodulehel ja Facebooki lehel ilmuvaid teateid.

Variante on palju. Näiteks võib õppetöö jätkuda tunniplaani alusel, kuid virtuaalses klassiruumis. See tähendab, et lapsed viibivad kodus, kuid on kokkulepitud tunni algusajal kohal videokõnes. Samuti võib õpetaja otsustada viia õpet läbi videosilla vahendusel, kuid väiksemates rühmades või individuaalselt. Ka võib õpetaja otsustada, et tunnid jäävad ära, selle asemel suheldakse e-kirjade ja Studiumi/eKooli vahendusel. Õpetaja saadab õppimiseks materjale, lahendamiseks ülesandeid, õpilane vastab.

Õpetaja otsustab, missugused teemad sobivad koduõppeks, milliste teemade käsitlemine võetakse ette ja mis lükatakse edasi. Õpetaja juhendab last ja peret: annab teada, millal ja kus peab laps virtuaalselt kohal olema, kust laps leiab ülesanded, kuidas kasutada vajalikke virtuaalseid keskkondasid, millal ja kuidas tuleb tehtud töö õpetajale esitada, millises vormis toimub tagasisidestamine ja hindamine, jne.

See tähendab, et koolidel ja õpetajatel on praegu vaja läbi mõelda väga palju asju ning luua paljude jaoks täiesti uudne õppekorraldus. See võtab aega. Õpetajale küsimuste saatmise asemel tasub esialgu rahulikult oodata. Varuge kannatust, kui kõik kohe esmaspäevast ideaalselt ei laabu või kool kõigile küsimustele kohe veel vastata ei oska.

Lapsed vajavad koduõppe ajal rohkem vanemate abi

Veenduge esimesel võimalusel, et nii teil endal kui ka lapsel on olemas e-posti aadress ja Studiumi või eKooli konto. See on oluline, et laps pääseks ise ligi õpetaja poolt saadetud juhistele ja ülesannetele.

Kui teie lapsel ei ole võimalik kodus digiseadmeid kasutada, siis andke sellest kindlasti teada lapse klassijuhatajale, et saaksite koos leida parima võimaliku lahenduse õppetöö korraldamiseks. Oluline on, et laps ei tunneks end isoleerituna, kui tal ei ole võimalik kõiki kasutusele võetavaid digilahendusi kasutada. Võib-olla saab kool perekonnale vajaliku tehnika laenata.

Õppekorralduse ja tegemist vajava koolitööga kursis olemist ei tohiks jätta ainult lapse õlule. Isegi siis, kui ta on juba piisavalt vana, et tavaolukorras koolitööga iseseisvalt hakkama saada. Ka tema jaoks on praegune olukord uudne ja stressirikas ning ta vajab tavapärasest enam tuge.

Vanem on nüüd justkui õpetaja parem käsi, kes aitab lapsel infoga kursis olla ja toetab teda uue rutiiniga kohanemisel.