Kas koroonaviirus elab riietel? Aga postipakkides?

Kas koroonaviiruse võib ka riietel elada? Kui jah, siis kui pikka aega?

Kuigi informatsioon selle kohta, kas ning kui kaua koroonaviirus erinevatel pindadel elada võib, on praegu veel ebaselge, on siiski paar kindlat ning julgustavat fakti. Harvard Health ütleb, et haigusetekitaja jääb palju tõenäolisemalt ellu mõnel kõval pinnal, mitte aga pehmel pinnal, nagu kangas. Ka sellised materjalid, nagu näiteks lakknahk, võivad kandmiseks ohutumad olla. Viiruse eluea pikkus on samuti veel küsimärgi all. Maailma Tervishoiuorganisatsioon eeldab, et haigusetekitajate eluiga jääb paari tunni ning paari päeva vahele.

Ameerika Naiste Meditsiiniliidu juht dr Saralyn Mark toob välja, et kõige parem mõte on ka riiete puhul rõhutada hea hügieeni tähtsust. «Kui keegi elab riskigruppi kuulujaga (vanus, raskendavad haigused) koos, siis võib osutuda kasulikuks see, et vahetad koju jõudes välisriided teiste vastu ning pesed kasutatud riided ära.» Ta soovitab riideid pesta kuumas vees ning pesuvahendiga, pindu puhastada alkoholi sisaldavate toodetega.

Kuidas kaitsta ennast koroonaviiruse eest poodlemisel?

Head uudised – ostude tegemine on suuremas osas täiesti ohutu tegevus. Tõenäosus, et nakatunud inimene viiruse pakile edastab ning haigusetekitajad paki saajani jõudmise hetkel veel nakatamisvõimelised on, on suhteliselt väike.

Kas postipakkidest võib viiruse saada?

Kõik valitsuse poolt tulnud teated annavad teada, et postipakist viiruse saamise risk on väike, isegi kui pakki on käidelnud nakatunud inimene. Kui sulle siiski muret valmistab, et kust sinu tellitud tooted pärinevad, siis on parim võimalus uurida tellitud brändi esindajatelt, et kus nende tooteid valmistatakse ning pakendatakse.

Kuidas tootjad koroonaviirusega toime tulevad?