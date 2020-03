Soovid säravaid juukseid? Proovi kodust peanahahooldust!

Peanahahooldus on üha enam populaarsust koguv nahahoolduse vorm, kirjutab Elite Daily. Hoolitsedes juuste all peidus oleva naha eest, hakkad peatselt nägema seda, kuidas su juuksed tervemaks muutuvad. Tasakaalustatud ning kõõmavaba peanaha saavutamine ei nõua aga salongi minekut või kallist hooldust, sest on olemas palju tooteid, mida saad kasutada omas kodus.

Nahaarst dr. Michele Green New Yorgist ütleb, et oma peanaha eest hoolitsemine on väga oluline, sest tegelikult on sealne nahk väga õrn ning seal asub palju rohkem rasu- ja higinäärmeid kui keha teistes piirkondades. Seega ongi oma peanaha tervena hoidmiseks parim võimalus peanahahooldus.

"Et saavutada terved juuksed on äärmiselt vajalik hoida peanahas olevad karvanääpsud hästi hooldatuna, puhta ning tühjana rasust ja erinevatest juuksehooldustoodetest, mis võiksid karvad raskeks muuta ning et neid ei takistaks surnud nahk, kõõm või põletikud," ütleb Bridgette Hill, trihholoog ning stilist Paul Labrecque nimelises salongis ja nahahooldusspaas New Yorgis. Ta soovitab oma peanaha eest eriliselt hoolitseda vähemalt kord kuus, kuid kui soovid eriti puhast peanahka, siis on soovituslik teha seda kord kahe nädala jooksul.

Dr. Green lisab veel, et kui su skalbil on ekseem või psoriaas, siis peaksid sa peanaha sellise hooldamise asemel hoopis nahaarsti külastama. Edasiste nahaärrituste vältimiseks on psoriaasi ja teiste sarnaste nahahaiguste puhul vajalik olla peanahaga ettevaatlik. Ent kui su skalp ei kannata ühegi haiguse all ning peanahk vajab veidi lisahoolitsust, siis tutvu järgnevate sammudega, et oma peanaha eest kodus hoolitseda.

Samm 1: valmista peanahk ette

Esimene samm on kasutada oma peanaha probleemidele vastavat maski, õli või koorijat. Kas su peanahk kipub kogu aeg sügelema? Sellisel juhul võib tegemist olla kõõma või karvanääpsute ummistustega, seega otsi toodet, mis selle probleemiga tegeleks. Kui su peanahk kipub alati rasune olema, siis vajad midagi, mis rasutootmist vähendaks.

Dr. Hill soovitab ettevalmistavaid tooteid, mis sisaldavad piparmünti, teepuu või tsitruseliste õlisid, mis mitte ainult ei stimuleeri peanahka, vaid parandavad ka vereringet, aidates sellega kaasa rasunäärmete ummistuste parandamisele. Uuri kindlasti järgi, kas toodet tuleks kasutada kuivadel või märgadel juustel.

Maski või õlise eelhoolduse puhul soovitab dr. Hill selle juustele kanda enne magamaminekut, et saavutada parimaid tulemusi. Ent kui sa ei taha eraldi patja ning padjapüüri, mida selleks kasutada, siis võid toote lihtsalt 15-30 minutiks juustesse jätta.

Samm 2: masseeri peanahka