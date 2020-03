Nii uskumatu kui see ka ei tundu, siis selliste artistide nagu Miljardid, Lenna, Stefan, Nublu, Ines ja paljude teiste üheks ühiseks nimetajaks on olnud üks mees. Tartust pärit 30-aastane multitalent Raul Ojamaa, kes on kõige paremini ehk tuntud kui Miljardite väga omapärase käekirjaga kitarristina.

Raul on olnud Eesti muusikamaastikul tegev umbes seitse aastat. Selle aja jooksul on mees kaasa löönud päris mitmete plaatide produtseerimisel, mis on saanud tunnustust ka Eesti Muusikaauhindade jagamisel. Paljude inimeste poolt armastatud laulud on Rauli «puudutusega», seega võib teda liialdamata nimetada Eesti muusikamaastiku halliks kardinaliks.