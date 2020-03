«Karvased kosilased»: 24-aastane Theo tahaks esimest korda elus leida tõsist suhet

Theo on 24-aastane noormees, kes tegi kesklinna eluga lõpu ja taastas oma vanaisa talu Lümanda poolsaarel. Ta on olnud armunud, aga mitte kunagi tõsises suhtes ja otsib oma ellu naist, kes oleks kahe jalaga maa peal, teab oma väärtust ja seda, mida elult tahab. Varem mitte kunagi pimekohtingul käinud noormees on lootusrikas, et leiab just täna omale kaaslase.