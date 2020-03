RAHELI RASEDUS ⟩ Ämmakas andis loa ja asi lõppes sellega, et olin täitsa purjus!

Rase inimene peab ennast võimalikult palju liigutama, ütlen endale ja rõõmustan, et see talv nii palju rattailma olnud on. Ka ämmaemandale teatan uuel visiidil, et olen ikka peaaegu iga päev sõitmas käinud. Et selle eest sõimata saan, ei tulnud mulle pähegi.