Prints Harry langes libakõne ohvriks ning puistas Vene vembumeestele südant

Asja tegi avalikuks briti tabloid The Sun, öeldes, et asja taga olid trikitajad Vladimir Kuznetsov ja Aleksei Stoljarov. Kõned leidsid väidetavalt aset 31. detsembril ja 22. jaanuaril.

Tabloidil on olemas mõlema kõne lindistused, millelt saab kuulda, mida Harry asjadest arvab. Petturid rääkisid otse Harryga, kuid Buckinghami palee pole asja kommenteerinud.

Sun raporteerib, et Harry kinnitab end olevat palju tavalisema, kui tema perekond arvata oskab, kuna teenis kümmekond aastat sõjaväes. Ta ütles ka, et Trumpi kätel on veri (kliimakriisist rääkides) ning et tema enda elu on kuninglikust elust tagasi tõmbumise järel palju parem.

«Mõnikord pole õige otsus kerge otsus,» ütles Harry. «Ja see otsus kindlasti polnud kerge, kuid see oli õige otsus mu perekonna jaoks, õige otsus, et ma saaksin kaitsta oma poega. Ma arvan, et maailmas on kuradi palju inimesi, kes austavad meid, sest paneme perekonna esikohale.»

Harry selgitas ka, et ta ei tohi enam kasutada oma tiitlit rahateenimise eesmärgil, kuid ta ei teekski seda kunagi. Rääkides oma onust prints Andrewst, keda süüdistatakse seksuaalses ahistamises, jäi Harry kidakeelseks. «Mul pole sel teemal palju öelda. Kuid mida iganes ta tegi või ei teinud, on see minust ja mu naisest eraldiseisev.»

Stoljarov ja Kuznetsov on paljusid kuulsuseid oma kõnedega õnge tõmmanud, sealhulgas Elton Johni, Bernie Sandersit ja Joaquin Phoenixit. Kuningapere liiget pole neil seni õnnestunud aga trikitada.