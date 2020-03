10 asja, mida mehed seksi ajal teha unustavad

Ärge pange pahaks, mehed, aga alati võib olla veel paremini! Seega kuula oma kaasa kommentaare peale hullamist ning kui ta just eriti jutukas pole, võta siit õppust, millele võiksid järgmisel korral protsessi kiirendamiseks või veelgi vaimustavamaks muutmiseks tähelepanu pöörata.

1. Kliitor! Jah, see on seal. See on alati sama koha peal, ega liigu ringi. Seega palun, keskendu ning mängi sellega!

2. Võta sokid ära. Mehe juures, kes on muidu alasti, ent jätkuvalt sokkides, ei ole mitte midagi erutavat.

3. Libesti, libesti, li-bes-ti! Isegi kui sulle tundub, et naine on altpoolt juba omaenese kehamahladest piisavalt märg, ei ole kunagi halb idee veel veidi libestit lisada, et seks veelgi, noh, libedamalt läheks.

4. Proovi naisele midagi räpast kõrva sosistada. Mõne naise jaoks on see vägagi erutav, sest väike seksikas kirjeldus sellest, mida naisega teha plaanid ning kui hea tal sellest olema hakkab, paneb tööle nende kõige suurema seksuaalse organi: aju.

5. Tee see märjaks. Kui kavatsed oma naisele oraalseksi teha, siis ole kindel, et su keel on piisavalt märg. Liiga kuiv keel võib õrnad piirkonnad ära hõõruda.

6. Hoia oma käsi vaos! Kui naine pole sulle just selge sõnaga öelnud, et talle meeldib, kui tema nibudega mängid, siis ole nii kena ning ära näpista neid kirehoos. Need on väga, väga tundlikud!

7. Mõnikord on õrn puudutus parem kui tugev. Ning veelgi tähtsam - vahel teeb pisike musi ainult huultega palju suurema töö, kui ilatsevat koera meenutav suudlus keelega.

8. Näkitse aga! Paljudele naistele meeldib, kui näkitsed õrnalt tema sõrmede või, miks mitte, ka varvaste kallal. Aga räägi see enne oma voodikaaslasega läbi, sest kellelegi ei meeldi äkiline hammustus varbast.

9. Lõpeta stressamine. See nägu, mida intensiivselt keskendudes teed, näeb välja justkui lahendaksid parasjagu oma peas kõrgema astme võrrandeid, mitte ei armatseks kallimaga. Proovi näolihased lõdvestada ning ehk veidi naeratadagi, see meeldib kaaslasele kindlasti rohkem.