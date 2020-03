Pole vahet, kas oled sunnitud tervise tõttu koju jääma või töötad lihtsalt kodukontorist, sarjad on alati hea viis oma meelt lahutada. Järgnevalt leiad lühitutvustused ja treilerid üle prahi seriaalidest, mida Netflixist karantiinis olles vaadata võiksid!

Formula 1: Drive to Survive - kui armastad põnevust ning kaasahaaravat televisiooni, on see sari sulle. Vormel ei jää kunagi ära, isegi kui inimesed surevad. Vaata, kuidas kulgeb pilootide, mänedžeride ning tiimiomanike kiiretempoline elu nii rajal kui väljaspool seda.

Locke & Key - maagiahõnguga seikluste austajale. Kolm last kolivad koos emaga peale oma isa mõrva viimase esivanemate koju. Majast leiavad nad aga salapärased võtmed, mis avavad neis varjatud võimeid kuid toovad endaga kaasa ka tumedamaid saladusi.

The Witcher - viimase aja kuumim keskajast inspireeritud fantaasiadraama. Vaataja jälgib samanimelisest raamatuseeriast tuntud koletisi jahtiva palgasõduri Geralti seiklusi hektilises maailmas, kus inimesed võivad koletistest veel kurjemad olla ning kus pääsu pole ka saatuslikust printsessist ning ettekuulutustest. Lisaks võitlusoskusele pakub Geralt ka teisiti silmailu, silgates sarjas tihti ringi ilma särgita.

Elite - kuum klassipingetega tegelev tiinekadraama. Kolm töölisklassist pärit noort saavad võimaluse asuda õppima eliitsesse Hispaania erakooli ning inimestevahelised pinged viivad välja mõrvani.

Love is Blind - uudse lähenemisega tõsielu-kohtingusari. Me oleme näinud juba kõike: armusaari, rannamaju, karvaseid kosilasi kostüümides ja klassikalisi kohtingud. Ent selle sarja osalised ei ole näinud mitte midagi, isegi mitte teineteist! Nimelt tuleb osalistel tutvuda üksteisega ilma näost-näkku kohtumata ning vaid sellise tutvuse baasilt ka kihluda, enne kui teineteist esimest korda silmata tohivad.

The Circle - karantiini-energiaga võistluslik tõsielusari, kus osalejad samuti teineteisega päriselus ei kohtu, vaid suhtlevad sotsiaalmeediarakenduse The Circle abil. Iga nädal hääletavad populsaarseimad osalejad ühe inimese «ringist» välja ning peaauhinnaks on 100 000 dollarit. Selle nimel valetavad, vassivad ning petavad osalejad üksteist nii kuis jaksavad, puudu ei tule ka strateegilisest flirdist.

The Dragon Prince - kui juhtud olema kodusel režiimil koos lapsega ning soovite midagi koos vaadata, siis on see animeeritud seiklussari just teile. Maagiavõimeta inimesed on aastasadu kestnud võitluses haldjate ning draakonitega, üritades neilt võluvõimeid varastada. Sõjasündmuste keerises leiab noor inimsoost prints aga draakonimuna ning otsustab pisikese draakoniprintsi oma kuningannast ema juurde tagasi toimetada, lootes, et see samm rassidevahelise vihavaenu lõpetab.

Better Call Saul - Emmyga pärjatud eellugu tuntud narkosarjale «Breaking Bad». Sarja sündmustik jälgib tähtsusetu advokaadi Jimmy McGilli teekonda ning tegusid, tänu millele sai temast moraalitu ning laia haardega jurist Saul Goodman.

Ragnarok - maailmalõpu-energiaga telesari, mille tegevus leiab aset fiktiivses Norra väikelinnas, loodusreostuse ning sulavate liustike keskel. Teismeline Magne naaseb oma lapsepõlvekoju, avastades endas võluvõimed, kuid samal ajal rulluvad linnas lahti mütoloogilist maailmalõppu Ragnaroki meenutavad pahaendelised sündmused ning pead tõstab iidne kurjus.

Bojack Horseman - animeeritud komöödia, mis on äärest ääreni täidetud musta huumoriga ning kõike muud kui lapsesõbralik. Täiskasvanuelu varjupooli kajastav sari näitab meile endise teletähe Bojack Horsemani ning tema lähikondlaste elu, mis tundub vaid pahupooltest koosnevat: probleemid alkoholi ning narkootikumidega, lähedaste suhete purunemine ja kõik muu, mis saab tipust langenud kuulsuse elus valesti minna.

Sõbrad - täielik sarjade klassika, mis on erinevatel aegadel jooksnud ka erinevates kodumaistes telekanalites. Kuus noort ameeriklast elavad oma elu koos selle rõõmude ning muredega, taustaks kuulus tunnusmuusika «I'll be there for you». Küll on mõni noortest omavahel suhtes, küll lahus, ent päeva lõpus on nad alati positiivsed ning jäävad sõpradeks.

Nostalgiline klõps: sarja «Sõbrad» staarid Matt Le Blanc, Courteney Cox, Matthew Perry, Jennifer Aniston and David Schwimmer poseerimas 25. märtsil, aastal 1998. (Pildilt on puudu sarja kuuendat peategelast mänginud Lisa Kudrow.) FOTO: Russell Boyce/Russell Boyce/Scanpix

Brooklyn Nine-Nine - politseikomöödia, mille keskmes on Brooklyni linna 99. politseijaokskonna värvikad detektiivid. Palju viiteid popkultuurile, palju üksteisele käru keeramist, palju kuritegusid ning nende lahendusi, mõningaid tõsisemaid hetki ent kõige rohkem - nalja. Midagi inimesele, kes ei viitsi vaadata järjekordset draamat ning tahab end hästi tunda ja naerda.

The End of the F***ing World - samanimelist graafilise romaani ainetel väga tumeda huumori ning draamaelementidega sari, milles teismeline psühhopaat James ning mässumeelne Alyssa põgenevad kodust ning asuvad autoga reisile mööda Ameerikat.

Sex Education - tiinekate suhtekomöödia väga huvitava haridusliku nõksuga. Teismeline Otis, kelle ema (imeline Gillian Anderson) on seksuaalterapeut, alustab oma koolis särtsaka mässumeelse Maeve'iga koos kaasõpilastele seksiküsimustes nõustamise pakkumist. Noortesarjale kohaselt lähevad asjad aga koomiliselt nihu ning lisaks neile kahele on sarjas ka ääretult värvikas kõrvaltegelaste armee, kel on allpool vööd omad probleemid.

Nailed it - suhtesarjad ei huvita? Tiinekadraamad pole sulle? Tahad lihtsalt naerda? Selle sarja näol on tegemist kokandussaatega, kus kodukondiitrid peavad järgi tegema kõrgklassi koogimeistrite kauneid küpsetisi ning kui aus olla - ega neist keegi kunagi asjale päriselt pihta ei saa. Välja tulevad aga kohati košmaarse välimusega maiustused ning saatejuht ja püstijalakoomik Nicole Byer viskab teiste žüriiliikmetega sellist nalja, mis võtab naerust vahel lausa pisara silma.

Altered Carbon - samanimelisel raamatul põhinev küberpunk-stiilis sari, mille tegevus leiab aset maailmas, kus inimteadvusi saab ühest kehast teise tõsta. Sellises meelte ja kehade rägastikus peab 250-aastasest unest äratatud endine sõdur Takeshi lahendama verdtarretavalt keerulise mõrva, et võita kätte oma kaotatud vabadus.

«Altered Carbon» teise hooaja esilinastus New Yorgis 24. veebruaril 2020, pildil on näitlejad Simone Missick, Will Yun Lee, Renee Elise Goldsberry, Anthony Mackie, Chris Conner, Dina Shihabi, Torben Liebrecht ning Lela Loren. FOTO: /Julie Shea/Cover Images/Scanpix

Toy Boy - seksikate meestega vürtsitatud draamasarja peategelaseks on meesstrippar, kes pääseb vabadusse peale seitset aastat Málaga vanglas. Nüüd võtab ta endale missiooniks tõestada, et tema endine armuke lavastas ta oma abikaasa mõrva eest süüdi, et pääseda lõplikult teda rõhuvatest valesüüdistustest.

Rick and Morty - animeeritud komöödiasari, milles misantroopne geeniusest leiutaja Rick veab oma häbelikku lapselast Morty't ringi mööda erinevaid dimensioone, et katsetada oma leiutisi, teha lollusi või mõnikord harva päästa ka päeva (tema enda korraldatud katastroofidest).

Queer Eye - kui sind paeluvad totaalse muutumise stiilis sarjad, siis on see sari sulle justkui loodud. Viis stiilset geimeest valivad välja ühe õnneliku, kelle elu võetakse käsile kõigist valdkondadest: soeng, stiil, elukoht, toitumine ning üleüldine mentaalne heaolek. Kõik see tuleb sinuni hea huumori ning südant soojendavate momentide kastmes.

Sarja «Queer Eye» saatejuhid Karamo Brown, Tan France, Bobby Berk, Antoni Porowski and Jonathan Van Ness saabumas hommikusaate «Good Morning America» võtetele, et rääkida sarja uuest hooajast, 21. märtsil 2019. FOTO: RW/MPI/Capital Pictures/RW/MPI/Capital Pictures/Scanpix

Stranger Things - viimaste aastate populaarseim ulmesari, mille tegevustik toimub 1980ndate aastate Ameerikas. Noor Eleven pääseb põgenema võimude salajasest uurimislaborist, kus tema peal võikaid katseid läbi viiakse ning üritab päästa maailma paralleeldimensioonist pärit koletise eest, kelle ta oli oma võimetega sunnitud meie dimensiooni kutsuma. Muidugi on seal ka oma mineviku jälgede uurimist, noortevahelist teineteiseleidmist ja maailma avastamist.