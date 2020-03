Prantslannade uus dieet käsib kasutusele võtta kahvli

Le Forking on dieet, millest Marie Claire kirjutas juba kaheksa aastat tagasi, kuid see võetakse ajakirja venekeelses märtsinumbris taas ette. Raamatus «Dine avec une fourchette» tutvustatakse Le Forking kontseptsiooni lähemalt.

Reegel on lihtne: päevas tuleb süüa kolm korda, kuid õhtusöök peab olema selline, mida sa saad süüa kahvliga. Meeles tasub pidada ka vanasõna: hommikul söö nagu kuningas, lõunat nagu prints ja õhtust nagu vaene mees. Õhtusööki tuleb süüa mitte hiljem kui kell 18.

Kui sul on raske õhtul ilma magustoiduta hakkama saada, soovitatakse raamatus koheselt pärast sööki pesta hambaid puuvilja- või mündimaitselise hambapastaga ning juua suhkruta taimeteed.

Marie Claire’i Venemaa versioon kinnitab, et dieet töötab küll, eriti alguspäevadel. Kuid nagu iga dieediga, tuleb siingi olla iseendaga aus – kas sa ikka tõesti saad seda grillkana vaid kahvliga süüa? Kui ei, siis tuleks seda vältida.

Le Forking dieedi taga on kaks inimest: Ivan Gavriloff ja Sophie Troff. Nad kumbki pole toitumisteadlased, vaid ise selle lähenemise leiutanud, lubades siiski, et nende nõuandeid järgides on võimalik kuus kaotada kaks ja pool kilo. Omalt poolt soovitame jääda dieete järgides mõistlikuks ning mure korral rääkida arsti või toitumisnõustajaga.