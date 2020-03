«Karvased kosilased» ⟩ Vaata järele: armsa karvanäo taga peitus õpetajapeksjana tuntud räpase minevikuga kutt

Draakoni ja Teele esimesel kohtingul kisub kuumaks, kui ühel hetkel hakkab Teele mehe maski küljes olevaid «vuntse» tirima ning lohistab maski mööda lauda. Seejärel hakkab naine kõva häälega naerma ning mees kiidab naise pehmeid käsi. Kas tekkinud on esimesed sädemed noorte vahel?

«Mulle meeldis see, et käte puudutus sinna juurde tuli. Tundsin end palju vabamalt temaga,» kommenteerib Teele.

Unelmate naist kirjeldab draakon järgnevalt: «Unistuste naine on see, kes vaatab mind ja ei hooli sellest, mida ma parasjagu praegu teen ning kus ma olen, vaid see, kuhu ma lähen oma elus. Mul ei ole otseselt ilustandardeid silme ees, aga kui ma tõesti näen siis ütlen. Ja hetkel tunnen, et olen õigel teel.» Naine lisab selle peale, et talle meeldivadki mehed, kes julgevad oma tundeid välja öelda.

Nüüd läheb saates eriti kuumaks, sest teema läheb tätoveeringute peale. Mees nendib, et endal ei ole küll ühtegi, aga tal ei ole ilusate tätoveeringute vastu midagi. Selle peale hakkab Teele end järsku vähehaaval lahti riietuma ning tunnistab, et tal on tätoveeringuid lausa neli ning ei pelga neid mehele demostreerida. Tema kehakaunistuste taga peituvad nii ookeanilained kui ka kiri «Be thankful», mis on ka naise motoks. Mees lausub selle peale, et tema moto on «Igas päevas midagi uut».

Kohtingu lõpus ei jää ka sümpaatne draakon ilma kallita. Teele tunnistas, et teises kallis oli midagi rohkem kui esimeses kallis ning tundis, et esimese noormehega polnud nii väga ühel lainel kui teisega. Esimesel kohtingul tundis mingit sorti lisapinget. Teisel kohtingul tundis end palju vabamalt, sest kaaslane panustas sama palju kui ta ise. Õhus oli särinat!

Teine kohting - Draakon

Teele suundub edasi Viikingite külla, kus toimub tema ja draakoni kohting. Naine tõdeb, et on ka varem seal käinud. Draakon on lausa nii pöördesse aetud, et on võimeline lausa ukse maha jooksma.

Esimesena võtavad nad mõõtu vibulaskmises. Teele tunnistab, et tegeles algklassides just vibulaskmisega ning on näha, et tunneb end siiani kui kala vees. Tundub, et see ei ole ka draakonile võõras ning jagab naisele nii õpetusi kui ka kiidusõnu. «Mulle väga meeldis see, et saime midagi koos teha. Aga minu jaoks jäi lähedusest natukene puudu,» tunnistab naine pettunult.

Järgmisele tegevusele suundudes otsustab draakon tal siiski käest kinni võtta ning naine ei pelga oma rahulolu välja näidata: «See tekitas minus nii hea tunde. Ei tekkinud kordagi tunnet, et tahan nüüd oma käe ära võtta. Tema käed tundusid minu omade kõrval nii suured ja pehmed.»