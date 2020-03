Kõigil on õigus oma arvamusele. Kui oled enda ning teistega aus, siis lööd elus lausa õitsele. Suhtluselu toimivana hoidmine nõuab meilt kõigilt tööd, ent on kolm tähemärki, mille esindajatele on loomupäraselt antud karismat ja oskust oma arvamusi väljendada ning kelle olekust võiks seetõttu kõik veidi õppust võtta.