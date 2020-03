18-aastane keha modifitseerija: ma ei kahetse mitte midagi

Roomas elav keha modifitseerimisest sõltuvuses olev Chiara, sai oma esimese kehaaugu 11-aastaselt. Sellest ajast peale on ta teinud veel umbes 40 modifikatsiooni – neist üle kahekümne on näos. Lisaks levinumatele neetidele on tüdrukul näiteks 12 skarifikatsiooni, kaks brandings'it (naha kõrvetamine kuuma metallist instrumendiga, tekitades disaini, mis jääb püsivalt nahale), kuus nahaalust implantaati ja tätoveeritud silmamunad.

«Minu modifitseerimist ei dikteeri tähelepanuvajadus, vaid puhtalt isiklik vajadus,» selgitas Chiara, lisades: «Kõik, mis ma teen, teen ma enda jaoks.» Samuti ei huvita teda teiste inimeste arvamus, tähtis on ainult tema enese rahulolu.

Chiara üks äärmuslikumaid näomoonutusi on tema alahuules, kus tal on nelja sentimeetrise läbimõõduga «tunnel». Chiara sõnul ei olnud tal alustades plaani asjaga nii kaugele minna, vaid see juhtus aegamööda. «Alguses olin diskreetsem, kuid aja jooksul hakkas üha enam ideid meeldima.»

Paljud augud on tehtud kas Chiara enda või tema peigmehe Michele poolt. Paar kohtus tänu oma ühisele armastusele modifikatsioonide vastu, kui Chiara külastas Michele augustamise stuudiot. Chiara silmamunad tätoveeris samuti Michele, kelle jaoks oli see esimene kord, midagi sellist teha. Õnneks läks Chiara sõnul kõik sujuvalt.

Chiara ema Samantha üldiselt toetab tütre välimust, kuid tunneb muret sellepärast, kuidas teised teda tajuvad. «See on kirg, mis võib igaühel olla, ega tähenda, et see teda inimesena muudab,» ütles Samantha.

Chiara naudib teistsugust väljanägemist ja on harjunud, et teda avalikes kohtades jõllitatakse. «Olen õnnelik, et just selline välja näen. See on kõige olulisem,» sõnas tüdruk. On siiski üks asi, mis Chiarat häirib: inimesed, kes temast salaja pilte üritavad teha. Tüdruku sõnul ei keelduks ta pildist, kui inimesed seda paluksid.