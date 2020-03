PUHAS HUUMOR ⟩ Senaator Elizabeth Warren ja näitleja Kate McKinnon võtsid vastu TikTokis leviva väljakutse

Sotsiaalmeedia hullusesse sattudes võtsid Elizabeth ja Kate vastu TikToki väljakutse «Flip the Switch». See hõlmab kellegagi koos peegli ees seismist, samal ajal kui mängib Drake'i 2018. aasta lugu «Nonstop». Niipea kui kõlab lüürika «I just flipped the switch,» paneb keegi hetkeks tuled kustu. Kui tuled jälle põlema pannakse, on videos olevad inimesed omavahel kohad ja riided ära vahetanud. Kuna Elizabethil ja Kate'il olid juba samasugused riided, siis ei oska me paraku öelda, kas nemad seda tegid (kahtleme sügavalt), aga igal juhul on tegemist äärmiselt naljaka vaatepildiga.