Kaks tubli eestlast võtsid vastu hulljulge väljakutse ja hakkasid Hispaania mägedes ökotalunikeks!

Jätkusuutlik ja keskkonnasõbralik süsteem

Algusest saadik on Ingridil ja Sandril olnud plaan rajada muust maailmast täielikult sõltumatu keskkonnasõbralik süsteem, kus iga element täiendaks ja toidaks teineteist. Nii peetakse talus nii mesilasi, kitsi, kukkesid-kanasid, küülikuid - ühed toetavad teisi ja kõik on sellise ringsüsteemina mõeldud algusest saadik. Oma aeglase ja mõnusa elutempoga meelitab Õnnelik pesa ligi palju sõpru ja mõttekaaslasi.

Kaks kõrgharidust omandanud elupõline linnatüdruk Ingrid tunnistab Roaldile: «Ma olen õudselt rahul! Ma siiralt tunnen, et ma ei ole kunagi varem elus nii palju õppinud ja arenenud kui nüüd siin, sest iga asi on uus. Kõik on nii huvitav, nii et ilmselt igav ei hakka siin kunagi». Teoloogiat õppinud ja kunagine Luteri kiriku liige Sander tunnistab, et ju see eelmine elu «polnud päris see» ja elu Hispaania päikese all pole kindlasti nii monotoonne.

Saatejuhi küsimusele, kas nii raskeid hetki on ka olnud, kus paar on mõelnud, et kontrast eelneva eluga on liiga suur, vastab Ingrid: «Ei, selles mõttes ei ole olnud. Rasked hetked on ikkagi pigem need, et sa saad aru, et võid ju elada paradiisis, aga sisemine rahu tuleb ikkagi iseendal leida, ükskõik siis, kus sa oled. Mugavuste või linnaelu puudumine ja füüsiliste tööde tegemine ei ole minu jaoks üldse probleem.»