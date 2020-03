Kuigi südamekujulised tätoveeringud on igal pool, siis ei tähenda see sugugi, et need oleksid iganenud (ma luban). Sa pead lihtsalt leidma südame, mis on sinu jaoks õige kuju, suuruse ja tooniga. Sinu ees on 20 tätoveeringut, millest mõnda näeksid sa tõenäoliselt ka enese nahal.