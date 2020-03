MIDA VANEMAD SULLE EI RÄÄKINUD ⟩ Mehed räägivad seksiteemadel suu puhtaks: kas ühest naisest piisab? Miks vahel ei seisa?

Tänases saates on stuudios ainult mehed. Koos arutatakse kooselu ja suhete teemadel ning otsitakse vastuseid mitmetele küsimustele, nagu näiteks, kas üks naine on mehe jaoks tõepoolest vähe ja kuidas hoida kirge pikaajalises suhtes? Teiste seas jagab oma kogemusi pikaajalisest õnnelikust suhtest ka Vello Vaher.

Mehed on oma seksimuredega eriti raskes olukorras – tihti polegi kelleltki küsida. Ühed on hädas enneaegse seemnepurskega, teisi vaevavad erektsiooniprobleemid. «Naine võib oma sõnadega mehest impotendi teha,» teab Epp Kärsin. «Kuid probleeme peas saab parandada. Voodis saab kõike õppida. Ma olen konkreetsest ühest kahe minuti mehest teinud kahe tunni mehe!» Juba rääkimine aitab – teadmine on suur samm naudingutele lähemale.