COVID-19 ⟩ Nimekiri: kõik, mida vajad kahenädalaseks karantiiniks

Nii Austraalias kui Suurbritannias on juba riiulid tühjad tualettpaberist, kuigi koroonaviirus pole oluliselt selle valmistamist mõjutanud. Royal Holloway Londoni ülikooli akadeemiku Jennifer Cole’i sõnul on supermarketid kriisiks valmis paremini kui inimesed arvata oskavad, kuigi teatud perioodiks võib tekkida mõnede asjade puudus.

Kui sinagi muretsed, et sul pole kodus piisavalt varusid, et karantiin üle elada, siis paanitseda kindlasti ei tasu – vajadusel saavad sulle toitu ja kaupa koju tuua nii sõbrad-sugulased kui ka kulleriteenused.

Blogi Money Fox autor Francesca Henry ütles väljaandele Mirror, et varude soetamine on samas hea idee. «See ei tähenda, et sa peaksid kogustega lolliks minema, kuid tasub mõelda sellele, mis juhtuks siis, kui sa ei saaks toast viiruse tõttu välja ning poes hakkavad kaubad lõppema.»

Rahasäästublogi SkintDad autor Naomi Willis lisab, et varud kuluvad marjaks ära ka teistes oludes – näiteks tormide korral või kui peaks midagi juhtuma su püsisissetulekuga.

Nimekiri asjadest, mis võiks kodus olemas olla

Pasta – palju süsivesikuid, säilib hästi. Seda saab kasutada paljudes erinevates roogades.

Riis – palju süsivesikuid, säilib hästi. Seda saab kasutada paljudes erinevates roogades.

Läätsed – toitvad, lihtne valmistada, hea proteiiniallikas.

Kaunviljad – toitvad, lihtne valmistada, hea proteiiniallikas.

Helbed/kaer – väldi neid, millele lisatud töödeldud suhkruid.

Oad – hea proteiiniallikas.

Konservliha.

Konservkala.

Konservköögiviljad – vitamiiniallikas. Vedeliku võid alles hoida puljongi tarbeks.

Kuivatatud puuviljad – püsivad vaat et igavesti ning täidavad puuviljavajaduse.

Piimapulber – ei maitse ehk hästi, aga sobib kohvisse ja kaeraputru.

Supid – saab kasutada teiste roogade põhjana.

Leiva küpsetamiseks vajalik kraam.

Pähklid – valk ja rasv.

Kohv ja tee.

Ürdid ja vürtsid – toidu valmistamisekks.

Magus – mitte lihtsalt magustoiduks, vaid ka hea kiire energiaallikas.

Pudelivesi – see on puhas.

Kõik spetsiifiline lastele, kui sul on alla kahe aasta vanuseid lapsi.

Loomatoit, kui sul on lemmikloomad.

Mis on prioriteet?

Henry selgitab, et kahe nädala varudesse on hea panna asju, mis säilivad sügavkülmas ning kõik konserveeritud toidud. «On hea mõte varuda toiduaineid, mis püsivad kaua, näiteks pasta, riis, oad, kaunviljad, konserveeritud puu- ja aedviljad, kala ja liha. Kauasäiliv piim sobib pudrusse ja kohvi peale, kuid on hea, kui sul on olemas leivaküpsetamiseks vajalik,» lisas Willis.

Oluline on ka see, et sul oleks kodus majapidamiseks esmatarvilikud kaubad, lisaks ravimid, nõudepesuvahend ja pesupulber või -geel. Pea meeles ka asju, mida isiklikul vajad: läätsevedelik, hambapasta, šampoon.

Nimekiri asjadest, mida majapidamises vajad: