7 kuulsust, kes abiellusid oma fänniga

Kim Kardashian ja Kanye West

Kui Kanye 2006. aastal juhuslikult Kim Kardashianist ja Paris Hiltonist tehtud pilti nägi, oli ta koheselt võlutud! Kanye kogus tervelt kuus aastat hoogu, et naine esimest korda kohtingule kutsuda. Kimil polnud selle vastu midagi olenemata sellest, et oli sel hetkel suhtes veel Kris Humphriesiga. Kanye ja Kim abiellusid 2014. aastal ning praeguseks on nad endiselt õnnelikus abielus ja kasvatavad koos nelja ühist last.

Näitlejad Tom Cruise ja Katie Holmes

Katie Holmes paljastas Dawson's Creeki võtetel oma kaasnäitlejatele, et on kõrvuni armunud filmi «Top Gun» staari Tom Cruise'i. 2004. aastal rääkis naine avameelselt ajakirjale «Seventeen», et on juba pikemat aega mõelnud Cruisega abieluranda sõudmisest. Läks vaid aasta kui Cruise tõepoolest Holmes'i kohtingule kutsus. Mõned nädalad hiljem paar abiellus ning 2006. aastal sündis nende perre tütar Suri. Kuus aastat hiljem oli Tomi kirg siiski kustunud ja 2012. aastal lahutasid nad oma abielu.

Lauljatar Mariah Carey ja Nick Cannon

Nick Cannon ei varjanud kunagi oma suurt armastust Mariah Carey vastu. Ta ootas väga pikki aastaid, et naine temaga lõpuks altari ette läheks ning talle «jah» ütleks. Kui tal see lõpuks õnnestus, otsustas mees hingelt siiski lapseks jääda, mis tõenäoliselt oli 2016. aastal toimunud lahutuse üheks põhjuseks.

Näitlejad Corey ja Susie Feldman

Corey ja Susie kohtusid naise 19. sünnipäeva pidustustel 2001. aastal. Kuigi Corey oli endale lubanud, et ei lähe kunagi kohtama fänniga, kellega ööklubis tutvub, otsustas ta Susiet nähes seda kokkulepet murda. Nende õnne jäi kahjus vägagi üürikeseks ning 2009. aastal otsustati eraldi teid minna. Abielu lahutasid nad alles viis aastat hiljem.

Laulja Billie Joe ja Adrienne Armstrong

Adrienne oli väga suur Green Day fänn. 1990. aastal otsustas naine peale järjekordset Green day kontsertit bändi backstage'i autogramme küsima minna. Seal kohtus ta esmakordselt Billiega, kes sekundiga kõrvuni ära armus. Järgnes neli aastat romantilisi kohtinguid ning 1994. aastal otsustasid nad lõpuks abielluda. Hetkel kasvavad nende peres kaks poega - Joseph Marciano ja Jakob Danger.

Laulja, filminäitleja John Travolta ja näitleja Kelly Preston

Kelly on maininud, et oli John Travolta suur austaja juba enne nende 1987. aastal aset leidnud kohtumist. Nende vaheline keemia ei jäänud kellelegi märkamata. Samal aastal lahutas naine oma endisest abikaasast Kevin Gagest ning leidis Travolta näol rasketel hetkedel lohutust. Paari sõnul läksid nad esimest korda kohtama alles 1990. aastal, aga erinevad allikad väidavad, et see toimus küllaltki palju varem. Kelly ja John abiellusid 1991. aastal ning tähistavad sel aastal juba 29. pulma-aastapäeva.

Näitlejad Kyra Sedgwick ja Kevin Bacon