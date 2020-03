Astroloogid soovitavad: kuidas tähistada Merkuuri retrograadi lõppu

Tellijale

Meeldetuletuseks selgitame, mida Merkuuri retrograad tähendab. Viimased kolm nädalat valitses meie suhtluskanaleid just Merkuuri destruktiivne mõju – plaanid läksid luhta, suhted olid teravad, üldse kogesime rohkem raskusi kui tavaliselt. See kõik käib retrograadiperioodiga kaasas – aeg, mil Merkuur taevas Maalt vaadates justkui tagurpidi liigub, tähendabki, et tuleb valmis olla kõiksugusteks sekeldusteks.

Dailyhoro.ru eksperdid annavad teada, mida tasub täna ja homme silmas pidada – nüüd, kui väljume retrograadiperioodist, Merkuur on oma otseks pöördunud asendist välja tulnud ning liigub varjujärgsesse faasi. See tähendab, et me võime kuni 15. märtsini tajuda tugevamaid ja 30. märtsini nõrgemaid võnkeid, mis häirivad igapäevast suhtlust ja reise, kuid kõige hullem on kindlasti läbi.