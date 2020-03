Mehed ja naised paljastavad saladusi, mida nad oma partneriga kunagi ei jagaks

Ktron42: «Mu naine ei saa kunagi teada, et abielludes puudus mul temaga igasugune emotsionaalne side. Antidepressandid võtsid ära absoluutselt kõik minu emotsioonid. Abiellusin temaga peamiselt seetõttu, et kartsin elu lõpuni üksikuks jääda. Nüüdseks pole ma ravimeid juba aastaid võtnud ja võin täiesti ausalt öelda, et armastan teda kogu südamest. Seetõttu olen ääretult õnnelik, et temaga emotsioonide puudumisest hoolimata tookord abielluda otsustasin.»

Monocledfalc0n: «Abieluvannete andmise ajal olid tema hambad huulepulgaga koos. Ma mäletan hästi, kuidas sel hetkel mõtlesin: «Huh, see siis ongi see saladus, mille ma endaga hauda kaas võtan»».

Allthefoodintheworld: «Minu mees ei tea, mida minu õe eksabikaasa tema kohta ütles. Nimelt oli tal tavaks minu abikaasa üle nalja heita (minu õele, mitte minu või minu abikaasa kuuldes), kaheldes tema mehisuses ja kutsudes teda tüdrukute nimedega. Ta ütles minu õele korduvalt, et too peab kuidagi minu abiellumist temaga takistama ja nad peavad mulle õige mehe otsima. Minu abikaasa on mehine füüsilises mõttes (pikk ja karvane), aga samal ajal on ta ka õrn, empaatiline ja emotsionaalne. Nähtavasti teevad need omadused ta vähem meheks... Vähemalt minu õe eksabikaasa silmis.

Tahaksin öelda: «Käi põrgu, Kim! Kõik need asjad, mida sina minu abikaasa juures naeruvääristasid, panid mind temasse armuma. Võib-olla kui sa oleksid nende asjade väärtusest aru saanud, siis oleksid ka ise parem abikaasa olnud, mitte selline pahatahtlik jobu.»

Ma ei ole kõigest sellest oma abikaasale rääkinud, sest kardan, et see teeks talle väga haiget. Tunnen iga kord teatavat viha, kui pean oma õe eksiga kokku puutuma.»

TaylorSwift_Eats_Ass: «Enne lahutust lasin tema šampooni sisse «paugu lahti». Ta pettis mind ja kulutas kõik minu säästud, samal ajal kui mina lähetuses olin.»

Xcpain93: «Ma ei räägiks seda, et minu eelmine tüdruksõber jäi rasedaks, kuid tegi tablettide abiga abordi. Ühest küljest on mul küll kahju, kuid samas usun, et see oli tollel hetkel õige samm.»

Zapizoid: «Seda, et ma olen korduvalt üritanud endalt elu võtta. Keegi ei vaja sellist laadi koormat oma ellu.»