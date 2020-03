«Katk tõuseb mereäärsest linnast...» ehk mida rääkisid koroonaviirusest Vanga ja Nostradamus

Tellijale

Nostradamus pani aastal 1555 kirja oma oopuse «Les Propheties». See koosneb neljarealistest poeemidest ehk kvaträänidest, mis usutavalt on hoiatused tulevikuks. Ta mainib katku mitmes oma värsis, ühel korral lisades, et katk möllab Capelladesi lähistel, mis on linn Kataloonias. Hispaanias on kinnitatud vähemalt 1235 haigusjuhtumit, neist 31 on lõppenud surmaga. Teises kohas kirjutab Nostradamus, et katk tõuseb mereäärsest linnast ning kuigi Wuhan, kust Covid-19 puhang alguse sai, mere ääres ei asu, piisab uskujatele tõsiasjast, et haigus sai hoo sisse mereandide turult.