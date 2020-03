Lastefond toetas eelmisel aastal üle 20 ravitoitu vajavat last

«Eestis leidub terve hulk lapsi, kes oma tervislikust seisundist tulenevalt ei saa kas täielikult või osaliselt tavatoitu tarbida. Nende laste toidulaual on olulisel kohal ravitoit, mis tagab lastele vajalikud toitained ning vitamiinid, et olla normaalses kehakaalus ning koguda jõudu haigusega toimetulekuks.

Kuna ravitoit on tavalisest toidust kallim, võivad üksnes ravitoidule tehtavad kulutused ühes peres küündida kuni 700 euroni kuus. Isegi 100 euro suurune lisaväljaminek haiget last kasvatavale perele võib osutuda üle jõu käivaks. Just seetõttu soovime neile igati abiks olla,» selgitas Lastefondi strateegiajuht Siiri Ottender-Paasma.

«Oleme Salvestile ja Põnni tarbijatele pikaajalise koostöö eest äärmiselt tänulikud, sest just tänu toetajatele saame aidata kõige väiksemaid abivajajaid ning samal ajal teha tööd selle nimel, et tulevikus ei peaks haige lapse pere ravitoidu rahastamise pärast enam südant valutama.

«Meil on siiralt hea meel olla juba neljandat aastat partneriks Lastefondile, et aidata katta selliste laste toidulaud, kes näiteks Põnni lastetoitusid nautida ei saa, vaid kelle elu sõltub sõna otseses mõttes just täisväärtuslikust ravitoidust,» ütles Salvesti tegevjuht Triin Kõrgmaa. Kodumaine toidutootja on otsustanud Lastefondiga koostööd jätkata ka järgnevatel aastatel ning veebruari alguses allkirjastati ka sellekohane leping.