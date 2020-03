Disainer Britta Laumets-Merila: kõige moeteadlikumad eelistavad just seda värvi rõivaid

Samuti on moes erinevad neutraalsed toonid – kaamelibeežid, heledad beežid, pruunikad beežid. «Kõik maalähedased neutraalid on moelavadel endale tähelepanu nõudnud,» leiab Laumets-Merila. «Oma suurt tagasitulekut on aga tegemas pruun – kõige moeteadlikumad eelistavad just seda värvi rõivaid.» Naise kinnitusel on kõige värskematel moesõudel pruun värv jõuliselt domineerinud ning seega tema võidukäik on kindlalt saabumas.