Kevadekuulutaja teatab: sel kevadel on enim moes pastelsed ja kollased prilliraamid

«2020. aasta kevad-suvised kollektsioonid pakuvad julgeid ja silmapaistvaid prilliraame. Kui prillikandja soovib hoida tagasihoidlikumat joont, tasub eelistada klassikalist disaini, mis järgib värvitrende,» selgitas Instrumentarium Eesti optometrist Merle Väljari.

Noored valivad tagasihoidlikumaid prilliraame

Värvitoonidest koguvad noorte seas populaarsust läbipaistvad ning heleroosad prilliraamid. «Läbipaistvad ja heleroosad prilliraamid mõjuvad julgelt, kuid on samal ajal tagasihoidlikud ja ei raami nii tugevalt nägu, seega annab see rohkem võimalust mängida riietuse valikuga,» tõi Väljari esile, lisades, et pehmetes toonides prilliraamid koguvad populaarsust ka noormeeste seas.

Heledates toonis prilliraamide puhul eelistatakse pigem kandilisi või kergelt ümaraid plastraame. «Läbipaistvas või roosas toonis prilliraamide puhul ei peaks raamide suurust ja laiust pelgama, kuna toon ise on tagasihoidlik ja pehmendab prilli,» sõnas optometrist ja julgustas noori kandma senisest erinevas toonid prilliraame.

Naiste prillimood on julgem, mehed eelistavad minimalismi

Täiskasvanute seas on endiselt hinnas pruunid, mustad ja kuldsed prilliraamid, kuid populaarsust koguvad ka mitmevärvilised ja erksamad toonid. «Üheks moevärviks kujuneb sel kevadel kollane ja seda kõikides enda varjundites, alates pastelsest kuni erkkollaseni välja,» kirjeldas Instrumentariumi optometrist tootevalikut, rõhutades, et naisterahvad on siinkohal julgemad ja katsetavad eri toonides ja kujuga raame, meeste seas koguvad populaarsust kuldsed prilliraamid minimalistlike joontega, mis on ümarad.

Kujult domineerivad kevadmoes ümarad ja minimalistlikud prilliraamid, 70ndatest inspireeritud suuremad ja kandilisemad raamid või tugevad plastraamid.

Optometristi sõnul on kontoriinimeste seas endiselt populaarsed kassisilmakujuga prilliraamid ja mustad ning pruunid toonid, täpsemalt kilpkonnamustriga tugevad plastraamid.

FOTO: Liina Notta

Vanemate inimeste hulgas on punased ja nude- toonid eelistatuimad

«Vanemate inimeste hulgas on rohkem eristumist, on neid, kes soovivad julgemaid ja erksamaid toone enda prilliraamidele, näiteks eelistavad daamid tumepunaseid ja lillades toonides pehmema ning ümarama kujuga raame, kui härrasmehed jäävad pigem tagasihoidlikuks ning soovivad kandilisemaid raame beežides ja pruunides toonides, mis nii silma ei paista,» tõi Instrumentarium Eesti optometrist esile valikuid, lisades, et punane toon on samuti üks selle kevad-suve trende, aga samal ajal troonivad endiselt ka nude ja beežid toonid.