PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 10. märts: Kaljukits meenutab romantilisi mälestusi, Kalad põgenevad oma mõtete eest

Inimestega on hea suhelda, kui neile naeratada, viisakas olla ja sõbralikult juttu teha. Ent probleemide lahendamine nõuab tõsidust.

Vastutust ei ole mõtet karta. Edu saavutamiseks on vaja tahtejõudu, tähtis on ka teadmiste ja kogemuste olemasolu.