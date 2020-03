VANAMEISTER 80 ⟩ 30 kõige paremat Chuck Norrise nalja

Räägitakse, et Chuck Norrise meemid said alguse 2005. aastal foorumist nimega Something Awful, hoogu andis Conan O’Brien, kes oma hilisõhtuses jutusaates tegi palju «Texase korravalvuri» nalju. Õige viis Norrise nalja teha on öelda seda tõsise näoga ja kiiresti – umbes samamoodi, nagu näitleja ise oma filmides enne kaklust hoiatusi jagab.