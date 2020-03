GALERII ⟩ Newyorklased näitavad oma parimat koroonaviiruse moodi stiilsetes näomaskides

Kuna enamik newyorklasi ei saa lihtsalt kodus püsida ja ühistransporti vältida, siis tunnevad nad, et maski kandmine on vähim, mida nad teha saavad.

Kui osad kannavad maski enese kaitsmiseks, siis mõned teised hoopis seetõttu, et tahavad oma lähedasi hoida. «Ma lähen oma vanematele külla, kes on üsna vanad. Ma tahan kindel olla, et nad minu tõttu nakkust ei saa,» ütles 25-aastane James Perng, kes lisas, et tema arvates tuleks paluda inimestel võimalusel kodukontoris tööd teha.