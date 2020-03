Väikese peenisega mehed said oma tutvumisportaali

Kas teadsite, et tegelikult eelistab enamik naisi just keskmise suurusega peenist, mitte võimalikult suurt? Seega mehed, kes te muretsete oma «meheau» suuruse pärast, palun kuulake oma partnereid, kui nad ütlevad, et see pole oluline.

Kui te sellegipoolest neid ei usu, siis tehke endale konto tutvumisportaali Dinky One, mis koondab kokku väikesed peenised ja kõik need, kes neist rõõmu tunnevad. Sealt kaaslast otsides ei tule sul muretseda, et kedagi magamistoas jahmatad – ta oskab seda juba oodata.

«Kui üldise kehapildi üle on meil enamasti mingisugune kontroll, siis peenise suurust ilma kirurgilise sekkumiseta muuta ei saa», ütles tutvumisportaali esindaja, kelle sõnul on väikeste peenistega meestel raske olla ühiskonnas, kus pidevalt räägitakse teatud standarditest. «Noored mehed arvavad, et partneri rahuldamiseks läheb vajab 25 sentimeetri pikkust peenist, kuigi see ei vastu sugugi tõele,» lisas ta.

Alates asutamisest on Dinky One kogunud 27 762 liiget, kellest 27 protsenti on ennast identifitseerinud naisena, 71 protsenti mehena ja 2 protsenti kellegi kolmandana.

Kasutajad saavad postitada endast kuni üheksa pilti ning soovi korral lisada ka oma asukoha, vanuse, seksuaalsuse ning lühitutvustuse, kirjutab Metro.