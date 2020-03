UURING ⟩ Kõige kallim on lapsi kasvatada Tallinnas, kõige vähem kulub lastele aga selle Eesti piirkonna inimestel

Uuringust selgus, et võrdlevanalüüsi põhjal on lapse ülalpidamiskulud kõige suuremad Tallinnas ja Harjumaal, Tartumaal ning Pärnumaal, kõige väiksemad aga Ida-Virumaal. Vanusegruppe omavahel võrreldes tuli välja, et rohkem kulub raha lapse kohta imiku- ja väikelapseeas (0-6-aastase lapse ülalpidamiskulu kuus on 486 eurot kuus) ning teismeliste (17-18-aastaste puhul 342 eurot) puhul. Juhul, kui peres kasvab rohkem kui üks laps, on keskmine kulu ühe lapse kohta väiksem kui vaid ühe lapsega peredes.

Kõige väiksemad on kulud pea igas kategoorias Ida-Virumaal ja seda nii lapse kui leibkonna vaates. Võrdlevanalüüsi metoodika puudus on aga see, et ei ole võimalik öelda, mis täpselt nii suure kulude erinevuse põhjustab. Näiteks on oluline eristada kulusid, mis ongi objektiivselt Ida-Virumaal madalamad (näiteks võivad lasteaia kohatasud või huviringide tasud olla selles piirkonnas madalamad). Sellistele küsimustele aitab vastuseid leida standardeelarve. Võrdlevanalüüsi põhjal saab aga öelda, et lapsele kulutatakse rohkem Tallinnas ja teistes suuremates linnades, mis ei ole Ida-Virumaal.