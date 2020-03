UURING ⟩ Tööd valides läheb raha enim korda noortele naistele

Uuringu käigus küsiti inimestelt, mis neid mõjutab töökoha kasuks otsustama ja mis neid motiveerib samasse organisatsiooni pikemaks perioodiks tööle jääma. Arusaadavalt varieeruvad tulemused paljuski vanusest lähtuvalt, aga esikohal nii töökoha vahetamisel kui senisesse organisatsiooni jäämisel on kompensatsioonipakett, mille osaks on lisaks töötasule ka näiteks ettenähtust pikem tasustatud puhkus ning tervise- ja pensionikindlustuslahendused. Ühtlasi tõi uuring välja, et kõigist uuritud sihtgruppidest läks raha kõige enam korda noortele, kuni 25-aastastele naistele.

Kui meeste jaoks jäävad motivatsioonitegurite edetabeli teisele kohale töö pakutavad väljakutsed, siis naiste jaoks on tähtsam paindlik tööaeg, mis on eriti oluline 25–44-aastaste naiste jaoks. Noorematele naistele on tähtis arenemisvõimalus ning üle 45-aastastele naistele meestega sarnaselt töö väljakutsete rohkus. Uuring tõi välja, et naistele läheb rohkem korda meeskond, meestele seevastu organisatsiooni maine.