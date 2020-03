Eesti baarmen pani üllatusliku joogiga kinni maineka New Yorgi kokteilivõistluse: «Kõigil jäi suu lahti!»

Alkoholivabad kokteilid on maailmas üha populaarsemad ja just seetõttu otsustaski Lahhentagge hakata tootma alkoholivaba džinni. «Loomulikult kuuleme aeg-ajalt vanemate inimeste - sageli meeste imestust, et kellele ja milleks on vaja alkoholivaba džinni? Samas noorema klientuuri puhul, eriti välisturgudel, selliseid küsimusi ei teki. Noored kõikjal maailmas otsivad üha enam põnevaid maitseelamusi, mitte kärakat. Olgu põhjuseks siis tervis, usk või miskit kolmandat,» ütles Lahhentagge asutaja Maarit Pöör.