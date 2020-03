Moelooja Tim Bluz: paljud head tuttavad olid mu kõrval ainult siis, kui neil midagi vaja oli

«See on isiklik autobiograafiline lugu, temaatiliselt tumedam ja sügavam kui kõik, mida olen varem teinud,» selgitab Tim Bluz kevadise kollektsiooni taustalugu. «Paljud asjad mu elus muutusid pärast kollektsiooni «Allergic To Milk» esitlust. Mõned asjad läksid paremaks, teised hullemaks.»

««Ma olen Bluzist palju jutte kuulnud, aga ma tahaks teada, kes on Tim,» olen ma kuulnud sadu kordi ning igas võimalikus variatsioonis. Olen käinud kohtingutel, mis tundusid pigem nagu intervjuud. Ma ei suutnud ette kujutada, et mu nii-öelda suurimad sõbrad võiks olla mu suurimad vaenlased,» jutustab Bluz, et ta ei märganud, et paljud head tuttavad olid tema kõrval ainult siis, kui neil midagi vaja oli. «Ma usaldasin inimesi, kes rääkisid mind taga. Vahepeal tekkis tunne, et täiesti võõrad inimesed teavad mu elus toimuvast palju rohkem nüansse kui mina ise – kellega ma suhtlen, kus ja kuidas elan, kellega magan…»