Kuna lähenemas on pööripäev, pöörasid esivanemad sellel korral nädalasõnumid täiega pea peale. Küll saavad mõned noomida, samal ajal kui teisi õnnitletakse. Üleval on täielik piitsa ja prääniku energia. Sellegipoolest on nädala üldine energia lustlik, mänglev ja loov. Luuakse palju uut ja huvitavat ning esivanemate ühtne sõnum kõigile on: ära võta asju liiga tõsiselt, kuid ära jäta esivanemate sõnumeid ka tähelepanuta. Märka, tunnista, integreeri.