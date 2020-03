25 kõige ihaldusväärsemat elukohta

Amsterdam Hollandis

Amsterdam on linn, kus saavad kokku paljud erinevad rahvused. Selle linna elanikud aitavad meelsasti välismaalastel oma kultuuri ja traditsioonide kohta aimu saada ilma, et see turistidele kultuurišokki ei tekitaks. Selles linnas ei jää keegi võõraks, sest kohalikud on väga avatud siduma sõprussuhteid ka turistidega. Kui soovid saada endale uusi sõpru välismaalaste hulgas, siis mine Amsterdami, sest see on täielik sotsiaalne paradiis!

Adelaide Austraalias

Adelaide on kõige taskukohasemate hindadega linn terves maailmas. See linn on eriti tuntud oma huvitava linnakujunduste poolest. Linn on täpselt nii väike, et igasse sihtpunkti jõudmiseks kulub sul umbkaudselt kõigest 30 minutit.

Kopenhaagen Taanis

Kui soovid olla üks ääretult õnnelik inimene, siis soovitame sul kindlasti kaaluda Kopenhaagenisse kolimist. Just see pealinn valiti kõige õnnelikumate linnade edetabelis esimesele kohale! Kopenhaagenis on peidus palju armastust ja head kunsti. Igal linnas asuval ehitisel on väga kaunis disain. Lisaks sellele, et Kopenhaagen on kõige õnnelikumate inimeste linn, on seal ka suurim rahuindeks ning õpilaste poolt valitud populaarsemate sihtkohtade edetabelis viiendal kohal. Kui soovid elada õnnelikult rahus ja süsinikuvabalt, siis Kopenhaagen ootab sind!

Vancouver Kanadas

Vancouver on hindade poolest elamiseks väga kallis linn kuid sellest ei maksa lasta end väga heidutada. Linn on tuntud oma puhtuse, elektrilise transpordiühenduse, maitsvate toitude ning rohkete spordiürituste poolest. Kohalikud tööstused on ökonoomsuse osas väga toetaval seisukohal.

Sydney Austraalias

Sydney on kõige rahvarohkeim linn kogu Austraalias. Riik toetab omalt poolt väga linnas eksponeeritavat kunsti ning erinevaid kultuurisündmusi. Linna kultuurielu rikastavad väga paljud suurepärased üritused. Peab silmas pidama, et Sydney on elamiseks väga kallis linn ning palgad on nendega võrdlemisi madalad.

Viin Austrias

Viin on tunnistatud kõige ihaldusväärsemaks elupaigaks terves maailmas. Linna muudab eriti tahetavaks mõnusad majutusasutused, odav transpordisüsteem, inimeste roheline mõtteviis, hea haridussüsteem, madal kuritegevus ning hea tervisehoiusüsteem. Ükskõik kuhu sa Viinis ka ei läheks, kiirgab linn rohelisusest ning kutsuvatest mägedest. Viini kultuur on tuntud terves maailmas oma klassikalise ajaloolise kunsti ja modernse muusika poolest. Tõeline paradiis kunstiarmastajatele!

Zürich Šveitsis

Zürich on üks kõige kõrgemate eluasemekuludega linn terves maailmas, kuid pole mõtet end sellest taas heidutada lasta. Töökohtadest puudust ei tule ning on kindlaks tehtud, et seal makstakse kolm korda suuremat palka võrreldes teistes Euroopa riikidega. Haridussüsteem, tervishoid, puhtus ning sõbralikud inimesed - see on vaid imepisike osa sellest, mida Šveitsis tegelikult veel suurepärast peitub!

Los Angeles Ameerika Ühendriikides