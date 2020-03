Richard Marxi homne Tallinna kontsert lükkub edasi

Postituse juurde on lisatud ka Richard Marxi kommentaar: «Et tagada kontserdile tulevate fännide tervis ja ohutus, tuleb eelseisev Euroopa tuur ülemaailmse tervisekriisi tõttu kahjuks edasi lükata. Olen väga tänulik oma fännidele ja olin väga põnevil imelise Euroopa tuuri ootuses. Need kontserdid on välja müüdud juba mitu kuud ja ma olin valmis nautima imelist muusikaõhtut koos kõigi teiega. Ma tulen varsti tagasi ja siis saame koos veeta imelist aega!»