Uue romantilise filmi stsenaariumis avaneb laulja traagiline minevik

Jeremy Camp on populaarne kristlikku muusikat viljelev laulja. Tema albumid figureerivad Billboardi tabelite tipus ning on müünud karjääri rohkem kui viis miljonit albumit. Kuid tema elu ei ole saatnud alati õnn ja edu nagu esmapilgul arvata võime.

Jeremy on kristlane, aga ta ei ole seda alati olnud. Mees jõudis kristluse juurde pärast tema perekonda tabanud tragöödiat. Tema lugu on niivõrd inspireeriv, et andis ainet nii suurepärase laulu kui ka täispika filmi kirjutamiseks.

Film «Ma loodan veel» räägibki loo tema teekonnast kristluseni. Sellest, et suutis oma eluga edasi minemiseks elust õnne ja inspiratsiooni leida, olenemata raskustest, mis teda saatnud on.

Esimene abikaasa

Kohtumist oma esimese naise Melissa Lynn Henning-Campiga kirjeldab Jeremy kui kohtumist taevaisaga. «Ma laulsin laval ning nägin üles vaadates Melissat, kelle käed olid üles tõstetud. Seda võib kirjeldada kui kummardust jumala ees,» meenutab laulja meeldejäävat kohtumist.

Jeremy ja Melissa abiellusid 2000. aastal kuid neli kuud hiljem suri naine 21-aastasena munasarjavähki. Melissa elas põhimõttega: «Kui minu surma läbi jõuab vähemalt üks inimene Jumalani ning saab päästetud, on minu eesmärk siin elus täidetud.» Selle toel leidis 23-aastane mees pärast kallima surma inspiratsiooni ja jõudu Kristuse õpetustest.

Kui naine suri, kirjutas Jeremy oma laulu «I Still Believe», millest on saanud tohutult suur hitt ning nüüdseks on sündinud ka samanimeline film.

Katkend laulust: «Ma mäletan, et ei soovinud küsida Jumalalt «Miks?», aga lõpuks siiski tegin seda. Ta ütles mulle: «Jeremy, ma ei taha, et sa alati teaksid miks, sest soovin, et sinu teekond kulgeks läbi õpetlike raskuste.»

Lapsed ja teine abikaasa

2003. aastal tuli Jeremy ellu taas armastus. Ta abiellus Adrienne Campiga ning nende perre sündis kolm imeilusat last.

«Perekonnaga veedetud hetked on nüüdseks veel erilisemad, sest tunnen aeg-ajalt kuidas hirm kellegi kaotamise ees endiselt mind endiselt halvab. Sa pead nautima igat hetke ja uskuma. See on kingitus Issandalt,» tõdeb Jeremy õpetlikult.