KÜSITLUS ⟩ Tähelepanu, mehed! Just neid kingitusi ootavad homme Eesti daamid naistepäevaks

Kui Venemaal läbi viidud uuringust selgus, et vene naised ootavad kingituseks pigem ehteid (41 protsenti), siis meie gallupis teevad ilma ülekaalukalt lilled (47 protsenti vastanutest). Tasub märkida, et meie küsitluses oli võimalik valida vaid üks vastusevariantidest, kui viidatud Venemaal korraldatud uuringus võis valida rohkem kui ühe kingivaliku.

Selgus, et meie lugejad ei põlga ära ka ehteid – 12 protsenti vastanutest tahaksid lillede asemel just neid. Muud kingituste variandid jäid juba populaarsuselt kõvast tahapoole (kosmeetika ja/või parfüüm 5 protsenti, kinkekaart 4 protsenti, raamatud 3 protsenti, kommid 3 protsenti, alkohol 2 protsenti).

Küll aga selgus, et on päris suur hulk Sõbranna lugejaid, kes naistepäeva mikski ei pea. Suisa viiendik vastanutest (21 protsenti) leiab, et ei soovi kingituseks midagi.